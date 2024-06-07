Emekli polis memuru dehşet saçtı: Köpeği öldürüp camdan aşağıya attı

07 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:08

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru Cumhur C., ev halkını rehin aldıktan sonra intihar etmek için cama çıktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi.

POLİS KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜP AŞAĞIYA ATTI

Ekiplerin beraberinde gelen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı.

Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.