Emekli polis memuru dehşet saçtı: Köpeği öldürüp camdan aşağıya attı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:08
İstanbul'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru dehşet saçtı. Önce ev halkını rehin alan adam, daha sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, eve gönderilen polis köpeğini silahla vurarak camdan attı.
İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru Cumhur C., ev halkını rehin aldıktan sonra intihar etmek için cama çıktı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi.
POLİS KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜP AŞAĞIYA ATTI
Ekiplerin beraberinde gelen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı.
Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı