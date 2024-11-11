Boğaziçili profesöre sazan sarmalı! Dolandırdıkları yetmedi bir de darp ettiler: Tam 22 milyon lira kaptırdı

11 Kasım 2024 08:32 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 08:37

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız dolandırıcıların hedefi oldu. Toplamda 650 bin dolarını kaptırdığını söyleyen Akyıldız, "Dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı kişilere yatırım vaadiyle tam 650 bin dolar kaptırdı. Tüm parasını kaptıran Akyıldız, durumu fark edince bir de darp edildi. Dolandırıcılardan şikayetçi olan profesör şüphelilerin yakalanmasını istedi.

BİR DE ÜSTÜNE DARP ETTİLER

İddiaya göre; Prof. Dr. Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, profesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı. Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı.

650 bin dolarını kaptıran akademisyen şikayetçi olmasının ardından şüphelilerce darp edildi.

YAKLAŞIK 22 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım.

"SAFLIĞIMI VE APTALLIĞIMI KULLANDILAR"

Ercan Kutlu ve Aslı Uğural Sanlav beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum. Hiçbir zaman yüksek gelir elde etmek için değil, saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım.

"ETKİ ALANLARINA GİRDİĞİNİZ DE KURTULUŞUNUZ YOK"

Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır" dedi.