Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün 20 Mart 2026 tarihinde katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Türker Ertürk ile tarafların avukatları hazır bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, televizyon programındaki sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla tahliye edildi. Duruşma, Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Türker Ertürk ve avukatların katılımıyla görüldü. Sanık Türker Ertürk savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı ve iddianame, sanığın 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanığa 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Ertürk, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini belirterek, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Türker Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Türker Ertürk 'sanık' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın suç unsuru içeren konuşmalar yaptığı, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, sanığın suçlamaları reddetse de, eylemin suç kapsamında kaldığı, sanığın beyanının topluma yönelik sair tehdit oluşturduğu, halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde somut durum isnadı içerdiği vurgulandı.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, sanık Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.