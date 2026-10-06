Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün 20 Mart 2026 tarihinde katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Türker Ertürk ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Ertürk, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini belirterek, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Türker Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla tahliyesine hükmetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Türker Ertürk 'sanık' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın suç unsuru içeren konuşmalar yaptığı, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, sanığın suçlamaları reddetse de, eylemin suç kapsamında kaldığı, sanığın beyanının topluma yönelik sair tehdit oluşturduğu, halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde somut durum isnadı içerdiği vurgulandı.
İddianamede, sanık Ertürk'ün, 'basın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.