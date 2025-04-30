Emlak Konut ve GYO, Arnavutköy sınırlarındaki araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğenine teslim edecek iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlığıyla yer alan ve manipülasyon içerdiği belirtilen haberlere yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı. Emlak Konut’un Arnavutköy’deki bir arazisini 507,5 milyon TL’ye özel bir şirkete sattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu işlemin Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen 48 adet bağımsız bölüm satışı olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, köşe yazarı Çiğdem Toker'in "Emlak Konut ve GYO, Arnavutköy sınırlarındaki araziyi, yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeninin yer aldığı holding iştirakine teslim edecek" iddialarına karşı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında, "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlığıyla servis edilen haberler manipülasyon içermektedir.

Bahse konu haberlerde geçen, "TOKİ'ye bağlı Emlak Konut, Arnavutköy'deki bir arazisini 507,5 milyon TL'ye özel şirkete satma kararı aldı” şeklindeki iddialar doğru değildir.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında herhangi bir arazi satışı gerçekleştirilmemiştir. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'ndeki satış, 19 Şubat’ta başlatılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında 48 adet bağımsız bölümün KDV dahil 507 milyon 213 bin 49 TL bedelle satışıdır.

Söz konusu işlem, Emlak Konut GYO tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında; peşinatsız, azalan taksitli ve 60 ay vadeli ödeme koşullarıyla gerçekleştirilmiştir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

Haberlerde kampanya kapsamı, "şaibeli satış" algısı oluşturulmak için kullanılmıştır. Ancak bu satış işlemi; aynı ödeme koşulları, vadeler ve kampanya avantajlarıyla yüzlerce vatandaşımıza da eşit şekilde sunulmuş olan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında, tamamen şeffaf biçimde, kamuoyuna açık ve ilan edilerek gerçekleştirilmiş bir satış işlemidir. Kampanya, 27 Nisan 2025 Pazar günü sona ermiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.