Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında

04 Temmuz 2024 09:28 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:35

Enflasyon rakamları sonrası haziranın zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün ise şaşırttı

Enflasyon rakamları sonrası haziranın zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün ise şaşırttı

Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

Son 6 aylık enflasyon farkı oranları bugün belli oluyor! Temmuz ayı memur ve kira zam oranları netleşecek

Son 6 aylık enflasyon farkı oranları bugün belli oluyor! Temmuz ayı memur ve kira zam oranları netleşecek

Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) kiralar belirlenecek

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaptı.

Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.

"EV VAR ANCAK FİYATLAR YÜKSEK"

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi:

UYGUN FİYATA EV YOK

"Buralardan gelen kişilerin birçoğu kendi iline döndü.

Bu nedenle arz talep dengesinde bir problem yok ev var ancak fiyatlar yüksek.

Ancak kiracılar ev sahipleri ile anlaşamadığı takdirde uygun fiyata da ev bulamıyor.

Kiraların düşmesi isteniyorsa devlet eliyle satılık ya da kiralık konutların piyasaya arz edilmesi gerekiyor."

EV DEĞİŞİMLERİ ÇOK OLACAK

Haber Global'in haberine göre; emlakçı Şaban Özdemir uygulamanın bitmesiyle birlikte ev değişimlerinin çok olacağının altını çizdi.

Özdemir, "Kiracıların birçoğu tedirgin. Zamları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı. Daha kira artışı yapılmadan ev soranlar oldu" ifadelerini kullandı.