Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında
Kira artışlarına getirilen ve iki yıldır uygulanan yüzde 25’lik sınır bugün itibarıyla sona erdi. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira temmuz ayı kira artış oranı yüzde 65,07 oldu. Hal böyle olunca ev fırsatçı ev sahipleri harekete geçti, kiracılarda zam tedirginliği başladı.
Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) kiralar belirlenecek
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaptı.
Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.
"EV VAR ANCAK FİYATLAR YÜKSEK"
Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi:
UYGUN FİYATA EV YOK
"Buralardan gelen kişilerin birçoğu kendi iline döndü.
Bu nedenle arz talep dengesinde bir problem yok ev var ancak fiyatlar yüksek.
Ancak kiracılar ev sahipleri ile anlaşamadığı takdirde uygun fiyata da ev bulamıyor.
Kiraların düşmesi isteniyorsa devlet eliyle satılık ya da kiralık konutların piyasaya arz edilmesi gerekiyor."
EV DEĞİŞİMLERİ ÇOK OLACAK
Haber Global'in haberine göre; emlakçı Şaban Özdemir uygulamanın bitmesiyle birlikte ev değişimlerinin çok olacağının altını çizdi.
Özdemir, "Kiracıların birçoğu tedirgin. Zamları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı. Daha kira artışı yapılmadan ev soranlar oldu" ifadelerini kullandı.