Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında

Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında

Editör: Merve Yaz
04 Temmuz 2024 09:28 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:35
Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında

Kira artışlarına getirilen ve iki yıldır uygulanan yüzde 25’lik sınır bugün itibarıyla sona erdi. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira temmuz ayı kira artış oranı yüzde 65,07 oldu. Hal böyle olunca ev fırsatçı ev sahipleri harekete geçti, kiracılarda zam tedirginliği başladı.

Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) kiralar belirlenecek

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaptı.

Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında - 1. Resim

Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.

"EV VAR ANCAK FİYATLAR YÜKSEK"

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi:

Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında - 2. Resim

UYGUN FİYATA EV YOK 

"Buralardan gelen kişilerin birçoğu kendi iline döndü.

Bu nedenle arz talep dengesinde bir problem yok ev var ancak fiyatlar yüksek.

Ancak kiracılar ev sahipleri ile anlaşamadığı takdirde uygun fiyata da ev bulamıyor.

Kiraların düşmesi isteniyorsa devlet eliyle satılık ya da kiralık konutların piyasaya arz edilmesi gerekiyor."

Emlakta temmuz tedirginliği! Kiracılar ev arayışı telaşında - 3. Resim

EV DEĞİŞİMLERİ ÇOK OLACAK

Haber Global'in haberine göre; emlakçı Şaban Özdemir uygulamanın bitmesiyle birlikte ev değişimlerinin çok olacağının altını çizdi.

Özdemir, "Kiracıların birçoğu tedirgin. Zamları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı. Daha kira artışı yapılmadan ev soranlar oldu" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...