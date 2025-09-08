Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yaparak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu işleyen 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
01:38
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
01:44

tarafından yapılan açıklamada üzerinden yaptığı paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği değerlendirmesi yapılan 14 kişi tespit edildi. Provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM)'den yapılan açıklamada, 14 kişi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem açıkladı.

"14 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında provokatif ve içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
#sosyal medya
#dezenformasyon
#emniyet genel müdürlüğü
#Provokatif Içerik
#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
#Suç Işlemeye Tahrik
#Gündem
