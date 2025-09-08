Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği değerlendirmesi yapılan 14 kişi tespit edildi. Provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.

"14 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir."