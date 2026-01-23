3 ilin Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değişti.

2 İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine alındı.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ YALOVA'YA ATANDI

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

YALOVA'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Emniyet müdürleriyle ilgili atama ve görevden alma kararlarının arasında Yalova dikkat çekerken kentte 29 Aralık 2025'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 polis şehit olmuş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmış, 6 terörist de öldürülmüştü.