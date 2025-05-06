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 | Banu İriç

Emniyet’ten Özgür Özel’in İmamoğlu'na suikast iddiasına yanıt: 'Koğuşta talimat verildi' demişti

CHP Lideri Özgür Özel’in “İmamoğlu’na suikast planı vardı” açıklaması siyaset gündemine düştü. İstanbul Emniyeti ise dikkat çeken bu iddiaya yanıt vererek, ihbarla ilgili detayları açıkladı.

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Emniyet’ten Özgür Özel’in İmamoğlu'na suikast iddiasına yanıt: 'Koğuşta talimat verildi' demişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 21:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme getirdiği suikast iddiasına İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Özel, önceki gün kendisine saldıran şahsın, daha önce cezaevindeyken “Koğuşta birlikte kaldığım kişilere talimat verildi, İmamoğlu’na suikast düzenlenecek” dediğini iddia etti. Emniyet, bu açıklamaya cevap vererek yaşanan süreci tek tek aktardı.

Emniyet’ten Özgür Özel’in İmamoğlu'na suikast iddiasına yanıt: 'Koğuşta talimat verildi' demişti

SUİKAST İHBARI OCAK AYINDA YAPILDI

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü imzasıyla paylaşılan açıklamada, 6 Mayıs 2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan bir belediye başkanına yönelik suikast planlandığı yönündeki iddiaların Ocak ayında ihbar edildiği ve konuyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeye göre, ihbarın 2024 Aralık ayında yapıldığı ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürece dahil edildiği ifade edildi. İhbarı yapan kişinin, 2004 yılında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası almış ve 2020 yılında şartlı tahliye edilen Selçuk Tengioğlu olduğu bildirildi. Görüşmede Tengioğlu'nun, belediye başkanını sevdiğini, bazı milliyetçi kesimlerin başkanın DEM Parti’ye yakınlığından rahatsızlık duyduğunu düşündüğünü ve bu nedenle zarar görebileceğinden endişe ettiğini dile getirdiği aktarıldı.

YAZILI BEYAN VERMEK İSTEMEDİ

Emniyet açıklamasında, şahsın tamamen kişisel hisleriyle bu ihbarda bulunduğunu ve herhangi bir bilgiye dayalı yazılı beyan vermek istemediğini belirttiği vurgulandı. Ayrıca belediye yetkililerinin de herhangi bir yasal başvuruda bulunmadıkları ve şahısla görüşme yapacaklarını bildirdikleri ifade edildi.

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İSTANBUL EMNİYETİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialar ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, tamamen kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

https://x.com/istanbul_EGM/status/1919816539290612027

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