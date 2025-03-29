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 | Murat Makas

Emniyetten sürücülere uyarı: Yapay zeka destekli, 24 saat devrede!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, bayram trafiğinde kazaların önüne geçmek amacıyla yapay zeka destekli yerli ve milli radar sistemlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 17:04

Binlerce vatandaş Ramazan Bayramı tatili için yollara döküldü. Trafik Başkanı Ayhan, bayram boyunca yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Ayhan, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, polis ve jandarma dâhil olmak üzere toplam 69 bin 11 trafik görevlisinin 9 gün boyunca sahada görev yapacağını belirtti. Amaçlarının kazaları ve can kayıplarını önlemek olduğunu vurgulayan Ayhan, özellikle hız kaynaklı kazaların önüne geçmek için mobil radarlar ve yeni devreye alınan yapay zeka destekli yerli ve milli radarların gece-gündüz kullanılacağını söyledi.

EDS 24 SAAT AKTİF

Elektronik denetleme sistemlerinin 24 saat boyunca aktif olacağını kaydeden Ayhan, bu denetimlerin ceza yazmak için değil, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için yapıldığını belirtti. İstatistiklerin sürekli ve yoğun denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koyduğunu söyleyen Ayhan, "Biz etkili ve sürekli denetim yaparsak, daha çok kişiye ceza yazmış olmuyoruz; daha çok insanın kurallara uymasını sağlamış, daha çok insanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Bu nedenle de tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

CAN KAYIPLARINI YÜZDE 50 AZALTMA HEDEFİ

Vatandaşlara emniyet kemeri uyarısında da bulunan Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, emniyet kemerinin trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45, ciddi yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azalttığını aktardı. Otobüs terminalleri ve ara duraklarda da kemer hatırlatma uygulamalarının sürdüğünü anlatan Ayhan, sürücülere sabırlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

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