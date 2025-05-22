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 | Baran Aksoy

En büyük tefecilik vurgunu ortaya çıkarıldı! 3.7 milyar TL hesap hareketi, binlerce senet: Çeltik kralı İbo, çiftçileri canından bezdirmiş

Türkiye'nin en büyük tefecilik vurgunu yapan çete Çanakkaleʼde çökertilmişti... Çeltik Kralı İbo lakaplı fabrikatör İbrahim B.'nin yönettiği çeteye ait malvarlıklar ve hesaplardaki para hareketliliği dudak uçuklatırken 2 binden fazla zorla imzalatılmış senet ele geçirildi.

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En büyük tefecilik vurgunu ortaya çıkarıldı! 3.7 milyar TL hesap hareketi, binlerce senet: Çeltik kralı İbo, çiftçileri canından bezdirmiş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:38

Karadeniz'den 25 yıl önce ailesiyle birlikte Balıkesir’in Gönen ilçesine göç eden ve “Çeltik Kralı İbo” olarak bilinen fabrika sahibi İbrahim B., Balıkesir-Çanakkale-Tekirdağ hattında çeltik alım satımıyla ilgileniyordu. İddialara göre; kısa sürede bölgede pazarın tek söz sahibi haline gelen İbrahim B., Biga’da yaşayan Ferhan D. ve oğlu Şahan Atakan D. aracılığıyla çevreden çeltik ve pirinç toplatıyordu. Fabrikaya ulaşan ürünler paketlenip ihracat amacıyla Mersin Limanı'na gönderiliyordu.

En büyük tefecilik vurgunu ortaya çıkarıldı! 3.7 milyar TL hesap hareketi, binlerce senet: Çeltik kralı İbo, çiftçileri canından bezdirmiş

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; tefecilik yöntemi ise burada çiftçiler tarlalarını ekime hazırlamadan önce devreye giriyordu. Ferhan D. ile oğlu Şahan Atakan D., maddi sıkıntı yaşayan üreticileri tespit edip Biga’da faaliyet gösteren Özgür Ü., Serdar M. ve gece bekçisi Cihangir T.’ye yönlendiriyordu.

En büyük tefecilik vurgunu ortaya çıkarıldı! 3.7 milyar TL hesap hareketi, binlerce senet: Çeltik kralı İbo, çiftçileri canından bezdirmiş

PİYASANIN ÇOK ALTINDA SATIN ALIYORDU

Bahsi geçen kişiler, hasat döneminde ürünlerini kendilerine satmaları şartıyla çiftçilere senet karşılığında tohum, gübre ve mazot sağlıyordu. Hasat zamanı geldiğinde ise iddialara göre, ürünlerin değersiz olduğu öne sürülerek mahsuller çete tarafından piyasa fiyatının çok altında satın alınıyordu.

En büyük tefecilik vurgunu ortaya çıkarıldı! 3.7 milyar TL hesap hareketi, binlerce senet: Çeltik kralı İbo, çiftçileri canından bezdirmiş

(Fotoğraflar sabah.com.tr'den alınmıştır)

BASKI YOLUYLA SENET İMZALATIYORLARDI

Ürününü vermek istemeyen çiftçilerin senetleri icraya veriliyor, ardından haciz işlemleri başlatılıyordu. Bazı durumlarda çiftçilerin hayvanlarına el konuluyor, bazı durumlarda ise baskı yoluyla senet imzalatılıyordu.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLADI

Çete deşifre olmamak için de para transferleri için farklı bir yol haritası belirliyordu. Para ve gayrimenkuller üçüncü şahıslar aracılığıyla kimi zaman İbrahim B.'nin oğlu B.'nin kurduğu şirketlere devrediliyor, oradan da farklı zamanlarda kendi hesaplarına aktarılıyordu. Tefecilik operasyonu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbarla başladı. İhbar üzerine harekete geçen Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, İbrahim B. Burak B. Ferhan D, oğlu Şahan Atakan D, Özgür Ü. Serdar M. ve gece bekçisi Cihangir T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

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3.7 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

Aylar süren takibin ardından olaya adı karışan 7 kişi ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı. Şahısların evlerinde 2 bin 400 adet çek ve senet ele geçirilirken, 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Şahısların MASAK incelmesinde 3 milyar 700 milyonluk bir banka hareketliliği tespit edildi. 7şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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