En güvenli havayolları belli oldu: THY'nin sıralaması dikkat çekti

13 Ocak 2025 14:25 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:50

Dünyanın en güvenli havayolları açıklandı. AirlineRatings.com'da bu yıl da "2025'in En Güvenli Havayolları" listesi yayınlandı. Türk Hava Yolları (THY)'nin listede sırası belli oldu. İşte detaylar...

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Dünya genelinde uçuş güvenliği bütün havayolu şirketlerinde detaylı ele alınsa da yolcular en güvenilir, en popüler şirketleri araştıyor. Uçuş öncesi güvenlik, müşteri memnuniyeti, havayolu şirketlerine yapılan yorumlar büyük öneme sahip.

Uçuş güvenliği, uluslararası havacılık kuralları ile başlar ve bu kurallar evrenseldir. Bu genel kuralların yanı sıra hava yolu şirketleri, kendi uçuş politikalarına göre ekstra uçuş güvenliği kuralları koyabilir.

EN GÜVENİLİR HAVAYOLLARI BELLİ OLDU

Havayolu sektörüyle ilgili değerlendirmeleriyle tanınan AirlineRatings.com, her yıl olduğu gibi bu yıl da "2025'in En Güvenli Havayolları" listesini yayınladı. Listede Türkiye'den Turkish Airlines (THY) yer aldı. Ayrıca en güvenli "Düşük Maliyetli" havayolu şirketleri de açıklandı. İşte o liste...

1. Air New Zealand 2. Qantas 3. Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates 4. Virgin Australia 5. Etihad Airways 6. ANA 7. EVA Air 8. Korean Air 9. Alaska Airlines 10. Turkish Airlines (THY)

11. TAP Portugal 12. Hawaiian Airlines 13. American Airlines 14. SAS 15. British Airways

EN GÜVENLİ "DÜŞÜK MALİYETLİ" HAVAYOLU ŞİRKETLERİ