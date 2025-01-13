En güvenli havayolları belli oldu: THY'nin sıralaması dikkat çekti
Dünyanın en güvenli havayolları açıklandı. AirlineRatings.com'da bu yıl da "2025'in En Güvenli Havayolları" listesi yayınlandı. Türk Hava Yolları (THY)'nin listede sırası belli oldu. İşte detaylar...
Dünya genelinde uçuş güvenliği bütün havayolu şirketlerinde detaylı ele alınsa da yolcular en güvenilir, en popüler şirketleri araştıyor. Uçuş öncesi güvenlik, müşteri memnuniyeti, havayolu şirketlerine yapılan yorumlar büyük öneme sahip.
Uçuş güvenliği, uluslararası havacılık kuralları ile başlar ve bu kurallar evrenseldir. Bu genel kuralların yanı sıra hava yolu şirketleri, kendi uçuş politikalarına göre ekstra uçuş güvenliği kuralları koyabilir.
EN GÜVENİLİR HAVAYOLLARI BELLİ OLDU
Havayolu sektörüyle ilgili değerlendirmeleriyle tanınan AirlineRatings.com, her yıl olduğu gibi bu yıl da "2025'in En Güvenli Havayolları" listesini yayınladı. Listede Türkiye'den Turkish Airlines (THY) yer aldı. Ayrıca en güvenli "Düşük Maliyetli" havayolu şirketleri de açıklandı. İşte o liste...
|1.
|Air New Zealand
|2.
|Qantas
|3.
|Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates
|4.
|Virgin Australia
|5.
|Etihad Airways
|6.
|ANA
|7.
|EVA Air
|8.
|Korean Air
|9.
|Alaska Airlines
|10.
|Turkish Airlines (THY)
|11.
|TAP Portugal
|12.
|Hawaiian Airlines
|13.
|American Airlines
|14.
|SAS
|15.
|British Airways
EN GÜVENLİ "DÜŞÜK MALİYETLİ" HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
|1.
|Hong Kong Express
|2.
|Jetstar Group
|3.
|Ryanair
|4.
|easyJet
|5.
|Frontier Airlines
|6.
|AirAsia
|7.
|Wizz Air
|8.
|VietJet Air
|9.
|Southwest Airlines
|10.
|Volaris