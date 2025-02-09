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 | Murat Makas

En kötü araç kullanan şehirler belli oldu! İşte sıralamada ilk 5 şehir

İçişleri Bakanlığı verilerine göre sürücü başına en fazla trafik ihlali bulunan şehirler sıralandı. Türkiye genelinde en kötü araç kullanan 5 şehir açıklandı. İşte detaylar...

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En kötü araç kullanan şehirler belli oldu! İşte sıralamada ilk 5 şehir
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 15:31

Birçok şehirde trafikte araç kullanımıyla ilgili birbirinden farklı olaylar meydana geliyor. Araç kullanırken yapılan hatalar sonucu kazaların yanı sıra trafik cezaları da cep yakıyor. Bazı vatandaşlar ise aracıyla adeta diğer sürücüleri zorlayacak hareketlere imza atıyor. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı trafik cezaları verilerinden yapılan derlemeye göre, sürücü başına en fazla ihlalde bulunan şehirler belli oldu.

EN KÖTÜ ARAÇ KULLANAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Sosyal medyada 'Türkiye'nin en kötü araba kullanan şehirleri' başlığıyla sunulan listede yer alan iller dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı son verilere göre 2024 yılının sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu.

SAKARYA İLK SIRADA

Otomobil ve sürücü sayısında yaşanan artış, trafik ihlallerinde ve kesilen trafik cezalarında da doğru orantılı bir yükselişe neden olurken, bazı şehirlerde sürücülerin trafik kurallarına yönelik çok daha sık ihlallerde bulunduğu tespit edildi.

Trafik cezalarının, şehir nüfuslarına kıyaslandığı inceleme sonucunda Türkiye'nin en kötü otomobil kullanan 5 şehri listelendi. 400 bine yakın aracın bulunduğu Sakarya listenin ilk sırasında yer aldı.

Listenin 5. sırasında Adana yer alırken, Türkiye'nin en kalabalık şehri ve kronik bir trafik sorununa sahip olan İstanbul ise 4. oldu.

3. sırada Gaziantep ve ikinci sırada Kocaeli yer aldı.

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