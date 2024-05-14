En ucuz sıfır otomobiller listesi dikkat çekti! Fiyatlar rayına oturuyor
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
14 May 2024 15:18 - Güncelleme : 14 May 2024 16:11
Türkiye’de mayıs ayı içerisinde en ucuza satılan araçların listesi açıklandı. Yapılan ekonomi hamleleri sonucunda, arabalar yatırım aracı olmaktan çıktı. ‘Fiyatlar rayına oturuyor’ yorumları yapıldı.
Sıfır arabaların dikkat çeken yüksek fiyatları uzun süredir tepki çekiyordu. Adeta yatırım aracı olarak gözüken arabalar, Ticaret Bakanlığı’nın sıfır ve ikinci el otomobil ticaretine yönelik attığı adımlar ve kur fiyatlarının durağan seyretmesi sonrasında, fiyatları dengelenmeye başladı.
EN UCUZ OTOMOBİL HANGİLERİ?
Yeni yıldan itibaren otomobil fiyatlarında hızlı artışın kesildiği ve dengelendiği açıkça gözükmeye başlandı. İşte 2024 Mayıs ayında en ucuz sıfır otomobiller listesi:
Hyundai i10 835.000 TL
KIA Picanto 850.000 TL
Renault Clio 942.000 TL
Citroen C3 963.000 TL
Fiat Egea 969.000 TL
Suzuki Swift 998.000 TL
Opel Corsa 1.045.900 TL
Nissan Juke 1.196.000 TL
Toyota Corolla 1.346.500 TL
Ford Puma 1.434.200 TL
Kaynak: tgrthaber.com