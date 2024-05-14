En ucuz sıfır otomobiller listesi dikkat çekti! Fiyatlar rayına oturuyor

14 May 2024 15:18 - Güncelleme : 14 May 2024 16:11

Sıfır arabaların dikkat çeken yüksek fiyatları uzun süredir tepki çekiyordu. Adeta yatırım aracı olarak gözüken arabalar, Ticaret Bakanlığı’nın sıfır ve ikinci el otomobil ticaretine yönelik attığı adımlar ve kur fiyatlarının durağan seyretmesi sonrasında, fiyatları dengelenmeye başladı.

EN UCUZ OTOMOBİL HANGİLERİ?

Yeni yıldan itibaren otomobil fiyatlarında hızlı artışın kesildiği ve dengelendiği açıkça gözükmeye başlandı. İşte 2024 Mayıs ayında en ucuz sıfır otomobiller listesi:

Hyundai i10 835.000 TL

KIA Picanto 850.000 TL

Renault Clio 942.000 TL

Citroen C3 963.000 TL

Fiat Egea 969.000 TL

Suzuki Swift 998.000 TL

Opel Corsa 1.045.900 TL

Nissan Juke 1.196.000 TL

Toyota Corolla 1.346.500 TL

Ford Puma 1.434.200 TL