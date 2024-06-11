Enflasyonu etkileyen milyonluk okul fiyatları! Dudak uçuklatan rakamlara uzmanından uyarı geldi

11 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:12

Ortaokulu bitiren öğrenciler 2 Haziran günü LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sınavlarına girdi. MEB’in açıkladığı rakamlara göre LGS sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Ailelerin de merakla beklediği sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Sınavın açıklanacağı tarih yaklaştıkça, velilerin okul araştırmaları da hız kazandı.

Türkiye’deki bazı özel liselerin de kayıt fiyatları açıklandı. Çocuklarını özel okula göndermek isteyen aileler, neredeyse bir servet ortaya dökmek zorunda kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okulların zam artış oranını ÜFE ve TÜFE verilerine göre kısıtlamıştı ancak, bu kısıtlama ara sınıflar için geçerli olacak. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerde bu düzenleme geçerli olmadığı için özel okulların fiyatları dudak uçuklatıyor. Konuyla ilgili tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu çok önemli mesajlar verdi.

"FİYATLAR MİLYONLARI GEÇMİŞ DURUMDA"

Pek çok özel okulda kayıt paraları Milyon liralara ulaşmış durumda. Buna kitap, yemek, servis, etüt gibi ek hizmetler dahil değil. Özel eğitim kanunlarına göre çıkarılmış yasada ara sınıflarda fiyat artışıyla ilgili sınırlama getirilmiş ancak ilk kayıtlar için yasada boşluk var. Özel okul fiyatları bir önceki yıl açıklanan rakamın üzerine ÜFE ve TÜFE oranları eklenerek arttırılır.

Ancak bu koşul ara sınıflar için geçerlidir. Yani yeni kayıt yaptıran öğrenciler için yasal bir düzenleme yok maalesef. İlk kademe sınıflarda yani ilkokul birinci sınıf, ortaokul birinci sınıf ve lise birinci sınıfa kaydolacak bir öğrenci geçtiğimiz yıl 400 bin liraya kayıt olurken bu sene bu fiyatlar Milyonları geçmiş durumda.

"ÖZEL OKULLAR ZAM ORANLARINA UYMADI"

Ara sınıflarda da birçok özel okul zam oranına uymadı. Uyanlarda ek hizmetlere yani etüt, servis, yemek gibi ürünlere fahiş artışlar yaparak zam yaptılar. Örnek verecek olursak geçen yıl 30 bin lira olan yemek fiyatları bu sene 100 bin liranın üstüne çıkmış durumda. Bu hizmetlere de veli onay vermedikçe zorunlu kılamazlar ama maalesef özel okullar bu kurala da uymuyor.

"ENFLASYONU OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Yapılan bu fahiş fiyatlar genel enflasyonu da olumsuz etkiliyor, ayrıca orta vadeli ekonomi programına da aykırı bir durumdur. MEB bu konudan haberdar, çünkü birçok veliden şikâyet gitti. Umuyoruz ki müdahale edilecektir.

Enflasyonun üzerinde hesap yapan eğitim kurumlarının enflasyonun üzerinde kaç puan zam uyguladıysa bunun gerekçesini açıklamak zorundadır. Aksi halde bilinçli bir veli, tüketici mahkemesine başvurarak farkın iadesini talep edebilir.

Örnek verecek olursak geçen sene 100 bin lira isteyen bir okul bu yıl 500 bin lira istiyorsa bu farkın gerekçesini açıklamak zorundadır. Yoksa konu mahkemeye taşınabilir. Bu fahiş fiyat artışları genel enflasyonu da maalesef olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadelede bu konulara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

BAZI ÖZEL OKULLARIN 2024 FİYATLARI

Robert Koleji: 1 milyon 47 bin 900 TL

Koç Lisesi: 1 milyon 50 bin TL

Özel Amerikan Lisesi: 975 bin TL

Notre Dame de Sion: 953 bin TL

Özel Alman Lisesi: 905 bin TL

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: 953 bin 180 TL

Saint Benoit Fransız Lisesi: 890 bin TL

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 862 bin TL