Engelli torununu sırtında götüren dede yürek yaktı! Valilik Yiğit'e sahip çıktı

İstanbul'da çekilen görüntülerde doğuştan kemik erimesine sahip olduğundan yürüyemeyen çocuğu parka götüren dede dikkat çekti. Her gün torununu sırtına alan adam parka götürerek oyun oynamasını sağlamaya çalışıyor. Görenlerin yüreğinin yandığı kayıt sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti.

İsminin Yiğit olduğu öğrenilen minik çocuk dedesinin sırtında hayata bağlanmaya çalışıyor. Yürüyemeyen küçük çocuk dedesinin kendisini taşımasıyla dışarı çıkabiliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada gerekli yardımın yapılacağını böyle duyurdu: "Devletimiz, kimsesizlerin kimsesidir. Yiğit yavrumuzun tüm ihtiyaçları İstanbul Valiliği tarafından karşılanacaktır."