Engelli torununu sırtında götüren dede yürek yaktı! Valilik Yiğit'e sahip çıktı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 02:37 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 03:24
Sosyal medyada yürek yakan dede ve torunun videosu sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti. Kemik erimesine sahip olan küçük çocuğun dedesinin sırtında parka giderek eğlenmeye çalıştığı haller iç acıttı. Yaşlı dedenin torununa gösterdiği özen de takdir topladı. Çok konuşulan görüntüler sonrası İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı.
İstanbul'da çekilen görüntülerde doğuştan kemik erimesine sahip olduğundan yürüyemeyen çocuğu parka götüren dede dikkat çekti. Her gün torununu sırtına alan adam parka götürerek oyun oynamasını sağlamaya çalışıyor. Görenlerin yüreğinin yandığı kayıt sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti.
İsminin Yiğit olduğu öğrenilen minik çocuk dedesinin sırtında hayata bağlanmaya çalışıyor. Yürüyemeyen küçük çocuk dedesinin kendisini taşımasıyla dışarı çıkabiliyor.
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada gerekli yardımın yapılacağını böyle duyurdu: "Devletimiz, kimsesizlerin kimsesidir. Yiğit yavrumuzun tüm ihtiyaçları İstanbul Valiliği tarafından karşılanacaktır."
Kaynak: tgrthaber.com