Rize’de engelli bir vatandaş kendisine ait aracını taahhüt verdiği oğlunun oğlu, yani torunu kullanınca şaşırtan bir ceza kararıyla karşılaştı. Polis tarafından tutanak tutuldu, engelli vatandaşın aracı alındı. Ardından ÖTV ve KDV ödemeleri istendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Engelli yakınlarını ilgilendiren emsal karar! Torunu aracı kullandı, polis tutanak tuttu Rize'de engelli bir vatandaşın aracını yasal kullanıcının oğlu olan torununun kullanması üzerine aldığı ceza, yapılan itiraz sonucu emsal bir kararla kaldırıldı. Engelli vatandaşın aracını, taahhütnameyle belirlenen yasal kullanıcının oğlu olan torunu kullandı. Polis tarafından araç trafikten alındı ve engelli vatandaşın ÖTV ve KDV ödemeleri istendi. Trabzon Vergi Mahkemesi, vergi dairesinin aracın en fazla 2 kişi tarafından kullanılabileceğine dair taahhütnamenin hükümsüz olduğuna karar verdi. Mahkeme, aracın engellinin istifadesine sunulmak şartıyla 3. dereceye kadar akrabalarının da kullanabileceği gerekçesiyle cezalı tarhiyatları kaldırdı. Avukat Remzi Kutanoğlu, bu kararın engellileri ve yakınlarını ilgilendiren emsal bir karar olduğunu belirtti.

''ARACI EN FAZLA 2 KİŞİ KULLANABİLİR''

Bunun üzerine yargıya başvuran vatandaş Trabzon Vergi Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda vergi dairesinin aracı en fazla 2 kişinin kullanabileceğine dair aldığı taahhütnamenin hükümsüz olduğuna karar verdi. Gerekçe olarak ise aracın engellinin istifadesine sunulmak şartıyla engellinin 3. dereceye kadar akrabalarının kullanabileceği gerekçesiyle, vergi dairesinin aksi görüşle yapmış olduğu cezalı tarhiyatları kaldırdı.

DAVA HAKLI BULUNDU

Müvekkilinin açtığı dava sonucunda haklı bulunduğunu bu nedenle cezanın kaldırıldığını ifade eden Avukat Remzi Kutanoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Rize'de bir müvekkilimiz, engelli, kendine tahsis edilmiş bir aracı vardı. Bunu taahhütname ile iki kişi kullanabilirdi ve birinci derece akrabalarıydı bu. Burada sadece ailede birinci derece akrabası olan bir oğlu vardı, o kullanabiliyordu. Hayatın içerisinde aynı zamanda bazen hem hastanın hastalık işleri dışında kendisinin de özel işleri olduğundan, hastanın kullanımına özgülenmiş bu aracı, hastaya hizmet etmek amacıyla bazen kendi kullanamıyordu. Yani dolayısıyla bir başkasının ona hizmet etmek amacıyla, onun hastalık işlerinde özgülenmesi amacıyla kullanması gerekiyordu. Engelli kişinin torunu, yani yasal kullanacak kişinin oğlu ehliyeti vardı. Hastanın yani dedesinin aracını ona hastalığına refakaten hastaneden alıp evine bırakma noktasında bir sürüş yaparken polisler durduruyor. Orada tutanak tutuyorlar. Bakıyorlar ki vermiş oldukları taahhütnamede o babasının adı yazıyor, kendi adı yazmıyor. Dolayısıyla buna bir tutanak düzenliyor. Biliyorsunuz engelli araçları ÖTV ve KDV indirimiyle alınıyor. Vergi Dairesi bu tutanağa göre ÖTV indiriminin geri alınması ve KDV ile ilgili bir tarhiyat düzenliyor. Tabii bu karar, bu tarhiyat bize gelince inceledik bunun hukuksuz olduğunu düşünerek Trabzon Vergi Mahkemesi'ne bir dava açtık. Açtığımız davayı haklı buldular ve bu karar aslında bir emsal oldu. Türkiye'de de bu konuda birçok insanı ilgilendirecek bir karar oldu" dedi.

"DEYİM YERİNDEYSE BİR ANAHTAR OLDUK"

Türkiye’de engellileri ve yakınlarını doğrudan ilgilendiren bu kararın emsal dikkat çeken Kutanoğlu "Bu davaların çoğalması, bu emsallerin artmasıyla Türkiye'de aynı zamanda hastanın 1. Derece yakınları dışında 3. Derece yakınlarının da araçlarını o hastanın işleriyle ilgili kullanabileceğine bir emsal olmuş oldu. Yani bu konuda müvekkilimizin sorununu çözmede bir deyim yerindeyse bir anahtar olduk. Türkiye'de de bu konunun emsal olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.