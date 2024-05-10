Engerek yılanının ısırdığı milli boksör yaşam mücadelesi veriyor: "Dualarınızı bekliyoruz"

10 May 2024 16:35 - Güncelleme : 10 May 2024 16:35

Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde antrenörü Kerem Akbaş ile birlikte antrenman yapan 22 yaşındaki Rabia Topuz'u engerek yılanı ısırdı.

İlk müdahaleyi antrenör Akbaş yaparken milli sporcu hemen hastaneye kaldırıldı. Kızından gelecek güzel haberleri hastane önünde bekleyen Rabia Topuz’un babası Sabri Topuz, Rabia’nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade ederek gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Malatya Boks İl Temsilcisi Murat Tan ise antrenör Kerem Akbaş’ın ilk müdahalesinin önemine vurgu yaparak Rabia Topuz’un bir haftaya kadar eski haline kavuşmasını umut ettiklerini ifade etti.

"BEN DE PANİK YAPTIM, ŞOKU ATLATIP MÜDAHALE ETTİM"

Rabia Topuz’a ilk müdahalede bulunan ve özel aracı ile hastaneye kaldıran antrenör Kerem Akbaş da olayın sıcaklığı ile ilk etapta kendisinin de paniklediğini belirterek, "Bölgeye ulaştıktan sonra koşu için Hatice ile Rabia dağlık alana doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra Rabia bağırarak kendini yılanın ısırdığını söyledi. İlk olarak bende panikledim daha sonra olayın şokunu hızlıca atlatarak Rabia’nın ayakkabı ipini çıkarıp yılanın ısırdığı bölgeye turnike yaptım. Daha sonra Rabia’yı aracımıza alarak hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor sağ olsun sağlık ekipleri yakından ilgileniyorlar. Konunun duyulmasının ardından başta Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri olmak üzere spor camiasında çok sayıda arayıp Rabia’nın durumunu soranlar oldu. Halkımızdan dualarını eksik etmemelerini istiyorum. Kızımızı ısıran yılanın türü de engerek olarak belirlenmiş” diye konuştu