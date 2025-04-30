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 | Onur Kaya

Engin Polat'a vergi suçu davasında hapis cezası

Kara para, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gibi suçlardan yargılandığı davalarla gündem olan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve bir sanığın daha yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Engin Polat ve babasını 'sahte fatura ve düzenleme' suçundan hapis cezasına çarptırdı.

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Engin Polat'a vergi suçu davasında hapis cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 20:48

Lüks hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen ve hakkında çeşitli suçlardan dava açılıp hapis yatan Engin Polat ve ailesi hakkındaki vergi suçu davasında karar çıktı. Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığa "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları davadan hapis cezası verildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Gün, üzerine atılı suça hangi aşamada, nasıl iştirak ettiğinin açık ve net olarak belirtilmediğini öne sürerek, "İştirakçi isem adıma ve GUN Bağımsız AŞ firmasına para gelişi olmalıydı ancak yoktur. Bir tane iştirak tespiti yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI

Kararını açıklayan hakim, sanıklar Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın, "sahte fatura kullanma ve düzenleme" suçundan 5 yıl 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Engin Polat'a vergi suçu davasında hapis cezası

Sanık Ahmet Gün ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, toplam 7 şirket üzerinden yapılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin hazırlanan iddianamelerde, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal "sanık" olarak yer aldı.

Sanıkların bir kısmının gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeleri isteyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verdiği aktarılan iddianamelerde, bir kısmının ise muhasebe hileleri yaparak "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri ve şirket üzerinden sahte fatura kullanıp kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.

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İddianamelerde yer verilen bilirkişi raporlarında, sanıkların 7 şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

İddianamelerin 4'ünde sanık olarak yer alan Engin Polat hakkında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, 2 iddianame sanık olan Dilan Polat için de aynı suçtan toplam 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar hapis talep edildi.

Sezgin Polat'ın, hakkındaki 4 iddianame kapsamında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, 5 iddianamede sanık olan Ahmet Gün için aynı suçtan 15 yıl 6 aydan 80 yıla, Alper Kürşat Polat için de aynı suçtan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar hapis istendi.

Sanık Tolunay Topal hakkında da aynı suç kapsamında 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

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