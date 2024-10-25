Ensesine yorgun mermi isabet etti, 2 santimle kurtuldu

25 Ekim 2024 09:10 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:18

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz'un, iş yerinde mola verdiği esnada ensesine yorgun mermi isabet etti. Yavuz’un ensesindeki mermi 40 dakikalık ameliyatla çıkarıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Hatay​'ın Kırıkhan​ ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz, iş yerinde mola verdi. Arkadaşlarıyla sohbet eden gencin ensesine nereden geldiği belli olmayan mermi​ isabet etti. Aniden ensesinde ağrı hisseden Yavuz, yere yığılmasıyla arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelerde Yavuz'a ensesine mermi isabet ettiği tespit edildi. Geçen Pazartesi günü ameliyat olan Yavuz’un ensesindeki mermi 40 dakikalık ameliyatla çıkarıldı. Hastaneden taburcu edilen Yavuz'un sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.

EĞİLDİĞİM ANDA MERMİNİN DÜŞMESİ BİR OLDU

Arkadaşlarıyla otururken yorgun merminin isabet ettiğini dile getiren Yunus Emre Yavuz, “İşte çalışıyorduk ve mola verdik. Akşam 19:30 sularında otururken biraz eğildim. Eğildiğim anda merminin düşmesi bir oldu. Biri sanki sertçe sopayla vurmuş gibi hissettim. Arkadaşlar yaraya baktığında kurşun olduğunu gördüler. Hastaneye götürdüler. Röntgen ve filmlere bakıldığında mermi olduğu anlaşıldı. Hastane sürecinde; röntgen ve MR filmleri çekildikten sonra ameliyat olmalısın dediler. Geçen pazartesi ameliyata girdim ve 40 dakika sürdü. Şükürler olsun sağlam çıktım. Kurşunu da incelenmesi için Adana'ya gönderildi. Zorlu bir süreç oldu ama atlattık” dedi.

KURŞUN ŞAH DAMARININ 2 CM YANINDAYDI

Merminin şah damarının 2 santimetre yakınına isabet ettiğini Yavuz, “Ölümden döndüm. Ben değil başkası da olabilirdi veya ölebilirdim. Ben ölmedim ama başkasının başına gelip ölebilirdi. Kurşun şah damarının 2 cm yanındaydı ve biraz daha derine inseydi felç kalacaktım veya morgda olacaktım. Çocukluk hayalim asker olmaktı. Astsubay sınavları için hazırlanıyordum ki yorgun mermi başıma geldi. Kurşun izi kaldığı için askerlik hayalim tehlikeye girecek. Çocukluk hayalim olan astsubaylık askerlik hayatım yorgun mermi yüzünde bitti” ifadelerini kullandı.