Ercan Aksoy esas tehlikeli bölgeyi açıkladı: 7 ve üzerinde deprem olabilir

Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marmara'da kırılmayan fay hatları olduğunu söyleyen Ercan Aksoy, bunların ne zaman depreme üreteceğine ilişkin tarih vermenin zor olduğunu belirtti. Esas tehlike Palu-Bingöl arasındaki bölge olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Çok zengin bir veri kaynağına sahibiz. Bu bölge uzun zamandır deprem üretmiyor. Elazığ, Bingöl ve çevre iller başta olmak üzere risk taşıyor" diye konuştu.

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Silivri merkezli deprem korku dolu anlar yaşattı. Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, İstanbul'da dün meydana gelen deprem ile Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FAYIN DEPREM ÜRETME KAPASİTESİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR"

Sismik aktivitenin 2020'de başladığını, 2020 yılından önce de Elazığ çevresinde yaklaşık 5 yıl uzun bir deprem etkinliğini gördüklerini söyleyen Ercan Aksoy, "24 Ocak 2020'deki depremden birkaç ay önce 5 üzerinde iki deprem meydana geldi ve arkasından 2020 depremini yaşamıştık. Yaklaşık 1 yıl sonra 2020'nin sonlarında Uluova fayı dediğimiz yani mevcut ana kırığın biraz kuzeyinde havalimanı civarında 5.9 büyüklüğünde deprem yaşamıştık. Bunlar Doğu Anadolu fayında Elazığ depreminde ana kol çalıştı, arkasından kuzeydeki kolun deprem ürettiğini gördük. Benzer bir olay; 6 Şubat 2023 depremlerinde Pazarcık depremi diye adlandırdığımız depremin 9 saat sonrasında Elbistan merkezli kuzey kol üzerinde ikinci bir depremi yaşadık. Bu biraz da Doğu Anadolu fayının deprem üretme kapasitesi hakkında bize bilgi veriyor. Benzer olayları 1874 ve 1875 Elazığ çevresinde meydana gelen depremlerde görüyoruz. Benzer şekilde 1893 ve 1905 yıllarında Malatya'nın Kale ilçesinde gördük. Bu aralık en son 6 Şubat 2023 depremlerinde 9 saatti. Elazığ çevresinde 1 yıla yakınken, Kale çevresinde ise 10 yıla yakın olarak göze çarpıyor'' dedi.

"KIRILAN FAYDA BÜYÜK DEPREM BEKLEMEYİN"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Doğu Anadolu fayının büyük bir kısmının, 400 kilometrenin üzerinde bir bölümün kırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, "Bu, ana kırıklar üzerinde önemli bir enerji boşalmasına sebep oldu. Dolayısıyla kırılan fayların tekrar deprem üretebilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü enerji birikmesi lazım. O yüzden kırılan fayların üzerinde büyük bir deprem beklemek doğru olmaz. Bölgede olan diğer depremler, faylar üzerinde tek bir kırık şeklinde değil birden fazla bölümü var. Her bir segmentin de pek çok kolu var. Dolayısıyla 6 Şubat depreminde kırılmayan bölümler üzerinde pek çok deprem meydana geldi. Bunları halen daha yaşıyoruz. Özellikle 6 Şubat 2023 depreminde meydana gelen kırılmaların uç noktalarında güneybatıda Göksun ve Hatay civarı, kuzeydoğuya geldiğimiz zaman Malatya Yeşilyurt ve Sincik çevresinde bunlar kırılan fayın uç bölümleridir. Burada depremlerin olması gayet normal" diye görüş belirtti.

'ÇOK RİSKLİ' DİYEREK UYARDI: ESAS TEHLİKE BU BÖLGEDE

Kırılan faylar üzerinde büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini kaydeden Ercan Aksoy, "Esas tehlike Palu-Bingöl arasındaki bölgedir. Bu bölge uzun zamandır deprem üretmiyor. Bunlara sismik boşluk adı veriliyor. Depremin meydana gelme süresi dolmuş ama henüz deprem ortaya çıkmamış. Bu alan riskli görünüyor. Burada olacak bir deprem Elazığ, Bingöl ve çevre iller başta olmak üzere risk taşıyor. Depremin ne zaman meydana geleceğini de bilme şansımız yok. Nerede meydana geleceğini biliyoruz. Çünkü haritalarımızın yerleri belli. Özellikle 6 Şubat 2023 depreminden sonra çok yoğun bir saha çalışması gerçekleştirildi. Çok zengin bir veri kaynağına sahibiz. Yapılması gereken yüzey kırıklarının olduğu bölgelerde yapılaşma yapmamak ve diğer yerlerde yapılaşma yaparken de zemine uygun yapı tipini seçmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

"7 VE ÜZERİNDE DEPREM OLABİLİR"

Bingöl ile Erzincan arasında yer alan Yedisu ilçesine dikkat çeken Prof. Dr. Aksoy, burada son depremin 1784 yılında meydana geldiğini ve üzerinden 250 yıl geçtiğini hatırlattı. Bu fay üzerindeki yapılan çalışmalarına bakıldığında deprem tekrarlama tarihinin dolduğunu söyleyen Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

"Burası da Palu-Bingöl arasındaki sismik boşluk gibi bir sismik boşluk olarak kabul ediliyor. Bunun üzerinde 75 kilometre fayın tamamının kırılacağını düşünürsek 7 ve üzerinde bir depremin meydana gelmesi ihtimal dahilindedir. Ancak şunu da belirtmekte yarar var. Fayın tamamının kırılacağını her zaman bilemeyiz. Biz en kötü senaryoya göre kendimizi ayarlayalım, eğer daha az bir bölümü kırılırsa bizim şansımız olacak.

"MARMARA'DA KIRILMAYAN FAYLAR VAR"

Kuzey Anadolu fayına gelecek olursak 23 Nisan saat 12.49'da İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu dillendirilen Marmara depremi fayının bir bölümünde meydana geldi. Öncesinde küçük bir deprem, arkasından 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O depremlerin ardından 200'e yaklaşan artçı depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda bağımsız bir deprem ve artçılar var. Çok sayıda artçıların olması, aynı zamanda o bölgedeki fayların da gerilim halinde olduğunu ve fay üzerinde kırılmalar meydana geldiğini gösteriyor. Literatürden takip ettiğimiz kadarıyla kırılmayan faylar da var. Bunların ne zaman deprem üreteceğini söylemek mümkün değil ama orada bir risk olarak durduğunu söyleyebiliriz."