Erciyes Üniversitesi’ndeki kadın cinayeti davasında sanıktan pişkin savunma: 'Ruh sağlığım yerinde değildi'

Kayseri’de üniversite öğrencisi Meliha Keskin’i kampüs içerisinde katleden sanık F.K.’nin yargılanmasına devam edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın "akli denge" raporu talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Kayseri’de 23 Ekim 2025 tarihinde boşandığı eşi Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin’i fakültenin önünde pompalı tüfekle öldüren F.K.’nin yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık F.K. ve avukatı ile öldürülen Meliha Keskin’nin yakınları ile aralarında Kayseri Barosu, Ankara Barosu Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği, Mülkün Temelidir Derneği avukatlarının da bulunduğu avukatlar katıldı.

TANIK İFADELERİ KAN DONDURDU

Duruşmada olay sırasında Meliha Keskin’in yanında bulunan okul arkadaşı ile olayın görgü tanığı bir öğrenci ile F.K.’nin teyzesinin oğlu ve bir arkadaşı tanık olarak dinlendi. F.K.’nin arkadaşı olduğu belirtilen F.E. ifadesinde olay günü F.K.’nin kendisini arayarak, "Çocuklarımın annesini öldürdüm" dediğini söyledi. F.E., F.K.’nın olayla ilgili kendisine gönderdiği videoyu silmediğini polise teslim ettiğini belirtti. F.E., kendisinin olayla ilgisinin olmadığını söyledi.

Meliha Keskin’nin babası İ.K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Adaletinize güveniyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Meliha Keskin’in ablası M.K.Ç. de, "Yıllarca böyle bir olay gelmesin diye uğraştık ama bu caniye engel olamadık" diyerek sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Meliha Keskin ve yakınları adına duruşmaya katılan avukatlar sanık F.K.’nin suçtan kurtulmaya çalıştığını belirtirken, tanık olarak dinlenen F.E. hakkında da suç delillerinin karartılması, suçu bildirmeme ve yalan ifade vermekten soruşturma açılmasını talep etti.

"RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİLDİ"

Sanık F.K. ise savunmasında boşandığı eşi ve ailesinin kendisini psikolojik olarak bitirdiklerini belirterek, "Ruh sağlığım yerinde değildi" dedi. Eski eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini belirten F.K., berber arkadaşı S.Ç.’nin de bu olaya tanık olduğunu ve tanık olarak dinlenmesini istedi. Kendi oğlunun da yalan söylediğini ifade eden F.K., "Babamın mal varlığına çöktüler. Yalan söylüyorlar" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti F.K. ve avukatının yeniden akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenmesini reddederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karabük'te acı kaza! Üniversite kaydı için yola çıktılar, yanarak can verdiler
Öldürme arzusunu günlüğüne itiraf etmiş! Üniversite katliamı sonrası Prag'da toplumsal travma
