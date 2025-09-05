Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Karabük'te acı kaza! Üniversite kaydı için yola çıktılar, yanarak can verdiler

Karabük'ün Eflani ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası sıkıştıkları otomobilde yanarak can veren ailenin üniversite kaydı için Çorum'dan yola çıktıkları öğrenildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
15:36
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
15:42

'ün Şenyurt köyü Eflani-Daday kara yolu üzerinde dün akşam saat 18.00 sıralarında feci bir meydana geldi. Yaşar Yarış (44) idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobili ile Eflani istikametinden Daday istikametine seyir halinde iken, karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Oğuz (43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev alırken, kazada sürücü Mustafa Oğuz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar Yarış (44), kızı Zeynep Yarış (16) ve annesi Zeynep Yarış (64) otomobil içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Karabük'te acı kaza! Üniversite kaydı için yola çıktılar, yanarak can verdiler

ÜNİVERSİTE İÇİN YOLA KOYULMUŞLAR

Meydana gelen feci kazada Yaşar Yarış, oğlu Halil Yarış'ı üniversiteye kaydetmek için yanında annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış ile birlikte Çorum'dan yola çıktıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirlendi.

Kazada otomobil içinde sıkışarak çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden Yaşar Yarış, Zeynep Yarış ve Zeynep Yarış'ın cansız bedenleri otopsi ve DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Yarış ailesinin buradaki işlemlerinin ardından cenazeleri toprağa verilmek üzere Çorum'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Karabük'te acı kaza! Üniversite kaydı için yola çıktılar, yanarak can verdiler
