Erdal Beşikçioğlu 1 milyar TL borçlanma istedi, Mustafa Kemal Çiçek'ten tepki geldi: Bu paralar nereye gidecek!

05 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:46

Eski CHP'li olan avukat Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya üzerinden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 1 milyar TL'lik borçlanma talebinde bulunmasına tepki gösterdi. Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKÇİOĞLU 1 MİLYAR TL'LİK BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNDU!

31 Mart 2024'te Yerel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinden yüzde 56.61 oy alan Erdal Beşikçioğlu Belediye başkanı seçildi.

Belediyeyi borçsuz bir şekilde Enver Demirel'den devralan Beşikçioğlu'nun ilçe belediyesi için yüksek bir miktar talep etmesine ise ilk tepki eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten geldi.

Çiçek, sosyal medya hesabından "Belediyeyi borçsuz teslim aldığını bizzat muhterem ikrar etmişti! Demek ki "beşik" gibi sallamış! Türkiye'nin esas karadeliği belediyelerdir! Denk bütçe zarurettir!" ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyesi'nde de bu borçlandırma talebi akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun seçim sürecindeki "Benim hiçbir vaadim yok. Ben size sevgiyi vadediyorum" ifadelerini getirdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN SİYASİ KÖKENİ YOK!

tgrthaber.com'a özel açıklamada bulunan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Etimesgut ilçesinin çok gelişmiş olduğunu vurguladı. Çiçek, Erdal Beşikçioğlu'nun Enver Demirel'den ilçe belediyesini devraldığında borçsuz ve her alanda diğer ilçelere oranla çok iyi seviyede olduğunu belirtti. Çiçek'in en dikkat çeken açıklaması ise; "Erdal Beşikçioğlu'nun siyasi kökeni yok. Belirli kişilerin belediye başkanlığına getirdiği bir proje isim. CHP yönetiminde bile buna tepkiler geldi. Parti örgütünün bile tüm itirazlarına rağmen başkanlık adaylığına alındı" ifadeleri oldu.

BU PARALAR NEREYE GİDECEK!

Çiçek akabinde Beşikçioğlu'nun herhangi bir projesinin olmadığını vurguladı. Bu vurgu üstüne belediyenin neden 1 milyar TL borçlanma talep ettiğini anlamadığının altını çizen Çiçek, "ülke ekonomisi bu kadar zor bir durumdayken. Mehmet Şimşek kamuda tasarruf projeleri yaparken bir ilçe belediyesinin 1 milyar TL istemesi hiç mantıklı değil. Yetimin fukaranın hakkının olduğu bu paralarla ne yapacaklar? Oyuncu olduğundan sinema projeleri mi yapacak? Film platosu kuracağını söylüyordu. Vatandaşların belediye hizmetinde buna ihtiyacı yok. Halkın ulaşıma suya, ekmeğe ihtiyacı var. Bu düpedüz israf. Ülkemiz ekonomik bir süreçten geçerken parti demeden yerel demeden tüm herkesin elini taşının altına koyması lazım. Ancak dönüp belediyelere bakıyoruz. Gereksiz konserler etkinlikler yapıyorlar. Kamuoyunun bu yönetilmeme şekline tepki göstermesi lazım. İhtiyaç sahibi buy kadar insan varken bu paranın nereye gideceğinin hesabını vermek zorundalar" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NİN GAYRİMENKUL SATIŞINA ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ!

4 Temmuz'da da TGRTHaber'e eski Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Türkmen ise belediyeye ait olan gayrimenkullerin satılmasını ortaya çıkarmıştı.

Satışa çıkarılan gayrimenkulleri duyuran Türkmen, "Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor" sözleriyle Üsküdar Belediyesi'nin yönetimini eleştirdi.