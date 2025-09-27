Erdoğan ile İspanya Başbakanı görüştü! Bir konu öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan ile Sanchez'in görüşmesinde Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"NETANYAHU'NUN BARIŞI SABOTE ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Erdoğan görüşmede bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtirken İsrail Hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

İSPANYA'NIN SUMUD FİLOSUNA DESTEĞİ DE GÜNDEME GELDİ

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurgularken ayrıca, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.