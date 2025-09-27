Menü Kapat
19°
 | Selahattin Demirel

Erdoğan ile İspanya Başbakanı görüştü! Bir konu öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Filistin'de yaşanan dramla ilgili yapılması gerekenler öne çıktı.

Erdoğan ile İspanya Başbakanı görüştü! Bir konu öne çıktı
Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan ile Sanchez'in görüşmesinde ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"NETANYAHU'NUN BARIŞI SABOTE ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Erdoğan görüşmede bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtirken Hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

İSPANYA'NIN SUMUD FİLOSUNA DESTEĞİ DE GÜNDEME GELDİ

Erdoğan, Türkiye’nin ’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurgularken ayrıca, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısı sonrası 2 ülkeden gemi gönderme kararı
