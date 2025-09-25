Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısı sonrası 2 ülkeden gemi gönderme kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yolda olan Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıların ardından İspanya ve İtalya, filoya destek için birer donanma gemisi gönderme kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 00:40

İsrail'in Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar devam ederken, ve , filoya destek amacıyla bölgeye birer donanma gemisi gönderme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD’nin New York kentinde bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’nın BM Daimi Temsilciliği’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Küresel Sumud Filosu’nun Yunanistan açıklarında insansız hava araçları tarafından hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada Sanchez, İspanya’nın Gazze’ye giden yardım filosuna destek için bir donanma gemisi göndereceğini duyurdu. Sanchez, "Endişeliyiz ve bu nedenle, gerektiğinde vatandaşlarımızın kurtarılıp İspanya’ya geri getirilmesini sağlamak için bir gemi göndereceğiz" dedi.

KURTARMA OPERASYONLARINDA GÖREV ALACAK

İtalya ise, Gazze’ye hareket eden filoya destek için bir donanma fırkateyni gönderdiğini duyurdu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, söz konusu geminin muhtemel kurtarma operasyonları için bölgeye doğru yola çıktığını açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de aktivistlerin taşıdığı yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi için İsrailli yetkililerle arabuluculuk çalışmaları yürüttüğü duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısı sonrası 2 ülkeden gemi gönderme kararı

İSRAİL İZİN VERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filonun Gazze’ye yanaşmasına izin verilmeyeceği yinelenerek, "Hamas-Sumud filosu için bir önerimiz var. Eğer bu bir provokasyon ya da Hamas’a hizmet amacı taşımıyorsa, sahip olduğunuz yardımları İsrail dışındaki komşu bir ülkenin herhangi bir limanına indirebilirsiniz. Yardımlar, oradan Gazze’ye barışçıl bir şekilde aktarılabilir" denildi.
Açıklamada, "İsrail, gemilerin aktif çatışma bölgesine girmesine ve yasal bir deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

2 KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Filoya daha önce Tunus’tan yola çıkmaya hazırlandığı sırada 9 ve 10 Eylül tarihlerinde ve dün gece saatlerinde üç kez İHA saldırısı düzenlenmişti.

Gazze’ye kritik önemdeki insani yardım malzemesi ulaştırma amacı taşıyan Küresel Sumud Filosu’na 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist destek veriyor. Açlığı bir savaş aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla şimdiye kadar organize edilen en kalabalık deniz filosu olan Küresel Sumud Filosu ile Gazze’ye hareket eden 500’den fazla aktivist arasında insani yardım çalışanları, siyasetçiler, hekimler, gazeteciler, sanatçılar, din adamları ve hukukçular da yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küresel Sumud Filosu'na saldırı! İsrail dronları bomba attı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küresel Sumud Filosu, Filistin'e yelken açtı! Hedef İsrail ablukasını kırmak
ETİKETLER
#gazze
#İtalya
#ispanya
#insani yardım
#Küresel Sumud Filosu
#İsrail Ablukası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.