Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısı sonrası 2 ülkeden gemi gönderme kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar devam ederken, İspanya ve İtalya, filoya destek amacıyla bölgeye birer donanma gemisi gönderme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD’nin New York kentinde bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’nın BM Daimi Temsilciliği’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Küresel Sumud Filosu’nun Yunanistan açıklarında insansız hava araçları tarafından hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada Sanchez, İspanya’nın Gazze’ye giden yardım filosuna destek için bir donanma gemisi göndereceğini duyurdu. Sanchez, "Endişeliyiz ve bu nedenle, gerektiğinde vatandaşlarımızın kurtarılıp İspanya’ya geri getirilmesini sağlamak için bir gemi göndereceğiz" dedi.

KURTARMA OPERASYONLARINDA GÖREV ALACAK

İtalya ise, Gazze’ye hareket eden filoya destek için bir donanma fırkateyni gönderdiğini duyurdu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, söz konusu geminin muhtemel kurtarma operasyonları için bölgeye doğru yola çıktığını açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de aktivistlerin taşıdığı yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi için İsrailli yetkililerle arabuluculuk çalışmaları yürüttüğü duyuruldu.

İSRAİL İZİN VERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filonun Gazze’ye yanaşmasına izin verilmeyeceği yinelenerek, "Hamas-Sumud filosu için bir önerimiz var. Eğer bu bir provokasyon ya da Hamas’a hizmet amacı taşımıyorsa, sahip olduğunuz yardımları İsrail dışındaki komşu bir ülkenin herhangi bir limanına indirebilirsiniz. Yardımlar, oradan Gazze’ye barışçıl bir şekilde aktarılabilir" denildi.

Açıklamada, "İsrail, gemilerin aktif çatışma bölgesine girmesine ve yasal bir deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

2 KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Filoya daha önce Tunus’tan yola çıkmaya hazırlandığı sırada 9 ve 10 Eylül tarihlerinde ve dün gece saatlerinde üç kez İHA saldırısı düzenlenmişti.

Gazze’ye kritik önemdeki insani yardım malzemesi ulaştırma amacı taşıyan Küresel Sumud Filosu’na 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist destek veriyor. Açlığı bir savaş aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla şimdiye kadar organize edilen en kalabalık deniz filosu olan Küresel Sumud Filosu ile Gazze’ye hareket eden 500’den fazla aktivist arasında insani yardım çalışanları, siyasetçiler, hekimler, gazeteciler, sanatçılar, din adamları ve hukukçular da yer alıyor.