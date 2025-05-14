Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Erdoğan rozetini takmıştı! Hasan Ekici ile gündem olan diyaloğa DMM'den açıklama geldi

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici AK Parti'ye geçti. Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekici arasında yaşanan diyaloğa ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, Erdoğan'ın Hasan Ekici'yi tanımadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdoğan rozetini takmıştı! Hasan Ekici ile gündem olan diyaloğa DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 17:50

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi' iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti’ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin rozetlerini takmıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rozetini Erdoğan taktı! İddialar doğru çıktı

"CUMHURBAŞKANININ SÖZLERİ ÇARPITILDI"

Tören sırasında Hasan Ekici’nin hangi partiden geldiğinin anons edilmemesi üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hangi partiden geldiğini de söyle' şeklinde uyarıda bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır.

Erdoğan rozetini takmıştı! Hasan Ekici ile gündem olan diyaloğa DMM'den açıklama geldi

İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici’nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Erdoğan rozetini takmıştı! Hasan Ekici ile gündem olan diyaloğa DMM'den açıklama geldi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.