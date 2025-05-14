Erdoğan rozetini takmıştı! Hasan Ekici ile gündem olan diyaloğa DMM'den açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi' iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti’ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin rozetlerini takmıştır.

"CUMHURBAŞKANININ SÖZLERİ ÇARPITILDI"

Tören sırasında Hasan Ekici’nin hangi partiden geldiğinin anons edilmemesi üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hangi partiden geldiğini de söyle' şeklinde uyarıda bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır.

İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici’nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.