Rozetini Erdoğan taktı! İddialar doğru çıktı

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifasını duyurdu. Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim." Ekici'nin AK Parti'ye katılacağı iddiaları ise bir anda gündem olmuştu ve söylenenler doğru çıktı. Ekinci, bugün resmen AK Parti'ye katılırken, parti rozetini ise Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.