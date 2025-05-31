Erdoğan YPG'li Mazlum Kobani ile görüşecek mi? Resmi açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG'nin ele başlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile görüşmeye hazırlandığı iddia edildi. Söz konusu iddialara ilişkin diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiası gündem oldu. İddiaya ilişkin resmi açıklama geldi.
Diplomatik kaynakların yaptığı açıklamada, Al-Monitor haber sitesindeki bir haberde geçen Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin, "Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." ifadesi kullanıldı.
Al-Monitor haberinde Türk yetkililerin, Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edilirken, Şahin de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk yetkililerle doğrudan temas ve kanallarının olduğunu öne sürmüştü.