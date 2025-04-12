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 | Selahattin Demirel

Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi sunuldu mu? DEM Parti'den açıklama var

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapsın, örgüt feshedilsin" çağrısıyla başlayan süreçte en son Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede 13 maddenin gündeme geldiği iddia edildi. Söz konusu iddiayla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi.

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Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi sunuldu mu? DEM Parti'den açıklama var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 13:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti heyetini kabul etmesiyle, "Terörsüz Türkiye" şiarıyla PKK'nın silah bırakması sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Görüşmeyle ilgili ortaya atılan bir iddia ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi.

Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz." denildi.

13 MADDELİK TALEP LİSTESİ İDDİASI

İddiaya göre bu görüşme sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin de kaldırılması dahil olmak üzere 13 maddelik bir talep listesi Erdoğan'a iletildi. Ancak DEM Parti'den bahsi geçen iddiayla ilgili açıklama geldi.

"ERDOĞAN'A LİSTE SUNULMADI"

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. Doğan, mesajında "DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde "13 Maddelik Talepler Listesi" olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir "Talepler Listesi" gibi yaymak doğru değildir." dedi.

https://twitter.com/aysegul__dogan/status/1910980197391777929

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