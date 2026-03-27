Gündem
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç uzarsa enfekte olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirtti. Kurmaylarına uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşa rağmen sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur.” dedi.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 08:21

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta karşılıklı devam eden saldırılar, Türkiye'nin çevresini de ateş çemberine çevirdi. İç cepheyi güçlendirmede kararlı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurmaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail-İran geriliminin ortasında, Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla devam ettirilirken, sürecin uzayıp enfekte olmaması gerektiğini vurguluyor ve bu süreçte hukuki düzenlemelerin saha raporlarına göre yapılacağını belirtiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşının süreci yavaşlatmasına izin vermeyeceklerini ve sürecin uzaması halinde enfekte olacağını ifade etti.
AK Parti kaynakları, süreçte önemli kısımların aşıldığını ve “cam tavanın kırıldığını” kaydediyor; silah teslimi ve mağaraların boşaltılmasına odaklanıldığını belirtiyor.
Sahadan gelecek teyit mekanizmasının onayı ile kısa süre içerisinde hukuki düzenlemelere gidileceği ve bu düzenlemelerden önce saha raporlarının Millî Güvenlik Kurulunda masaya yatırılmasının muhtemel olduğu belirtildi.
AK Parti, Terörsüz Türkiye'nin ekonomi alanındaki yansımalarını araştırmak üzere 26 şehirde anketler yaptı ve 1300 kurum görüşü aldı.
Araştırmalarda, 50 yıllık terör olayları nedeniyle harcanan 2 trilyon dolar ile neler yapılabileceği soruluyor ve sürecin başarıya ulaşmasının üretime ve istihdama olumlu yansıyacağı yönünde cevaplar alındığı öğrenildi.
"SÜREÇ UZARSA ENFEKTE OLUR"

Çatlak seslere aldırmadan sürece kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşının süreci yavaşlatmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; sürecin mutlaka başarıya ulaşacağını belirten Erdoğan, “Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur. Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve her şeye rağmen milletimizin de desteğiyle bu süreci sonuna kadar götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

CAM TAVAN KIRILDI

AK Parti kaynakları ise, süreçte en önemli kısımların aşıldığını, tabiri caizse “cam tavanın kırıldığını” şimdi ise sahadan gelecek raporun beklendiğini kaydediyor. Kaynaklar, süreçte silah teslimi ve mağaraların boşaltılmasına odaklanıldığını, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Millî Savunma Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini belirtiyor.

SAHA RAPORUNA GÖRE HUKUKİ DÜZENLEME YAPILACAK

Sahadan gelecek teyit mekanizmasının onayı ile kısa süre içerisinde hukuki düzenlemelere gidileceği aktaran kaynaklar, hukuki düzenlemelerden önce saha raporlarının Millî Güvelik Kurulunda masaya yatırılmasının ve yapılacak toplantı sonrası açıklama metninde yer almasının muhtemel olduğunu söylüyor.

EKONOMİYE YANSIMASI OLUMLU OLACAK

AK Parti bunun yanı sıra vatandaşın süreçle ilgili görüş ve beklentilerini de araştırıyor. Terörsüz Türkiye’nin alanındaki yansımaları, saha araştırmalarla masaya yatırıyor. Bu kapsamda 26 şehirde yapılan anket ve görüşmeler dâhilinde toplamda 1300 kurum ve kuruluşun görüşü alındı.

Araştırmada 50 senedir devam eden terör olayları sebebiyle harcanan 2 trilyon dolar ile neler yapılabileceği soruluyor. Sürecin başarıya ulaşmasının ekonomiye yansımalarının daha çok üretim, daha çok istihdam şeklinde yansıyacağı yönünde cevaplar alındığı öğrenildi.

