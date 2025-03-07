Erenköy Devlet Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Sahte rapor çetesi çökertildi

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde rüşvet çarkı kuran çete çökertildi. Uyuşturucu testlerinden geçmek isteyenlere ve silah ruhsatı almak isteyenlere verilen raporlar için usulsüz belgeler sağlayan çete, emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonrası çökertildi. Hastaneye sızan emniyet güçleri, hastanenin çeşitli yerlerine gizli kamera yerleştirdi ve suuç ağını an ve an kayda aldı. Yapılan operasyonla milyonluk vurgun ortaya çıktı.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sahte rapor çetesi, emniyetin yaptığı operasyonla çökertildi.

Bir ihbar üzerine başlatılan teknik takip sonrasında, sürücü belgeleri, silah ruhsatı için gereken belgeler, denetimli serbestlik için alınan raporlar ve uyuşturucu testi için verilen kan ve idrar örneklerinin, hastanede bulunan güvenlik personelleri tarafından 100 bin lira karşılığında verildiği öğrenildi.

SAHTE RAPOR ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Yerleştirilen güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kayıtlarda söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini tespit etti. Sahte rapor çarkını mercek altına alan polis ekipleri, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin Türk Lirası arasında para aldıklarını belirledi.

RAPOR VE NUMUNE VEREN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kirli çarkın içinde yer alan tüm şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen emniyet ekipleri yaptıkları operasyonda dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilen veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri alınan şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.