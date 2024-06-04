Erkek arkadaşı tarafından korkunç şekilde darbedildi! Genç kadının ifadesi şoke etti
Mersin'de bir kadın, erkek arkadaşı tarafından korkunç şekilde darbedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla dövülen kadın polis merkezine gideren dövülmediğini, nişanlısı tarafından araca binmesi için eliyle ittirildiği sırada yere düştüğünü söyledi.
Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Azra H.A. adlı kadın, araca bindiği sırada yanındaki erkek tarafından feci şekilde darbedildi. Aldığı darbelerle yere yığılan kadın, ayağa kalkıp tartışmaya başlayınca yeniden dövülerek yere düştü.
"DÜŞTÜM" DEDİ
Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kadın, darp edilmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, aracın arka tekeri yanında yerde oturan kadının, erkek arkadaşı tarafından önce saçından çekilerek tokatlandığı, ardından ayağa kalkarak tartışmaya başlayan kadının tekme yumrukla darp edilerek yere yığıldığı anlar yer aldı.