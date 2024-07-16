Erva Raziye Asar cinayetinde kan donduran plan! Genç kızın ailesine bu mesajı atmış

16 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:38

Beylikdüzü'nde 20 gün boyunca aranan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın cesedi bir inşaatın asansör boşluğunda bulundu. Evine temizliği gittiği Fethi Dağlı tarafından vahşice katledilen Erva Raziye Asar cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı.

Genç kızın izini süren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Asar'ın son olarak girdiği evden bir daha çıkmadığını tespit etti. Ekipler genç kızın son görüştüğü kişi olan Fetih Dağlı'nın ifadesine başvurdu. Dağlı ifadesinde "Benim eve geldi kahvaltı yaptık gitti" dedi. Polisin incelemeye aldığı ev, genç kızın izinin kaybolduğu ev çıkınca Dağlı gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Dağlı ifadesinde olayı inkar etse de genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespiti üzerine kan donduran cinayeti anlattı. Genç kız ile internetten evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi.

EKMEK BIÇAĞI İLE PARÇALARA AYIRDI

İddiaya göre; önce cesedi evindeki derin dondurucunun içine koydu, daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile tuvalette cesedi parçalara ayırdı. Cani genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç gün boyunca parça parça inşaat alanındaki boşluğa attı. 2007'de işlediği bir cinayetten cezaevine girdiği ve 2021'de çıktığı iddia edilen Katil zanlısı Dağlı'nın adliyeye sevk edildi.

KADIN TAKLİDİYLE KANDIRDI

SABAH'ın elde ettiği yeni bilgilere göre; şüphelinin Şule Gonca adıyla açtığı sahte hesap üzerinden Erva ile iletişime geçtiği tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşanan Erva'nın iş arayışında olmasını fırsat bilen şüpheli, samimiyeti ilerletince "Fethi abim var, evine temizlikçi arıyor" diyerek kızı aslında kendi evine yönlendirdiği belirlendi.

GENÇ KIZIN TELEFONUNDAN MESAJLAR ATTI

Cinayeti işledikten sonra genç kızın telefonundan ailesine "Ben iyiyim, aranmamı kaldırın" diye mesaj attığı belirlenen şüphelinin, genç kızın telefonuyla işe gidip geldiği tespit edildi. Ayrıca şüphelinin cesedi parçalara ayırıp götürmek için çöp poşeti satın aldığı anlara dair görüntüler bulundu.