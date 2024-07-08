Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:41
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu, Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolda çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan-Gümüşhane karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak yağış gerçekleşti. Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.
SEL ULAŞIMI AKSATTI
Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı