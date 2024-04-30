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30 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:34

Erzincan'da ayı dehşeti! Çalılıkların arasından çıktı, pençesinden kaçamadı

Erzincan'da kuzeniyle birlikte yürüyüş yapan talihsiz kişi aniden karşısına çıkan ayının pençe darbeleriyle yaralandı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincan&#039;da ayı dehşeti! Çalılıkların arasından çıktı, pençesinden kaçamadı

Erzincan’ın Tercan ilçesi kırsalında bir kişi ayı tarafından saldırıya uğradı. Öğle saatlerinde Tercan ilçesine 54 kilometre mesafede bulunan Yaylım (Pardi) köyü merasındaki olayda F.D., kuzeni G.D. ile birlikte arazideyken bir anda çalılıkların arasından karşısına çıkan ayıyla dehşete kapıldı. Bu sırada ayının kuzenine saldırdığını gören G.D., bağırıp, taş atarak ayının kaçmasını sağladı. Ayının vurduğu pençe darbeleri sonucu kol ve baş kısmından yaralanan F.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
F.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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