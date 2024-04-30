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30 Nisan 2024 19:58 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 19:58

Festivalde rüzgarın azizliğine uğradı! Paraşütçü yere çakıldı

Şırnak'ta bir spor festivalinde yürekler ağza geldi. Rüzgar çıkmasıyla kontrolünü kaybeden paraşüt pilotu düştü.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesindeki Doğa ve Su Sporları Festivali’nde paraşüt sporcusu hava muhalefeti sebebiyle yere çakıldı.

İlçede düzenlenen festivalde havalanan yamaç paraşütçüsü Recep Umut A., rüzgarın etkisiyle yere çakıldı. Festival alanında çakılan paraşüt pilotuna ilk müdahale AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Cizre devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Umut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Festivalde rüzgarın azizliğine uğradı! Paraşütçü yere çakıldı - 1. Resim
Paraşütün düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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