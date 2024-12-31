Erzincan'da bir garip olay! Yumurtadan çıkan şoke etti: Kırdığımda inanamadım

31 Aralık 2024 15:24 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:53

Erzincan'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yumurta kıran bir vatandaş, içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı.

Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar? Bilim insanları son noktayı koydu

Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar? Bilim insanları son noktayı koydu

Eşine az rastlanır olayın adresi Erzincan​. Kümesten getirdiği yumurtayı kıran vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Matruşka yumurta hayret ettirdi.

YUMURTA İÇİNDE YUMURTA

Yazları Erzincan’ın Refahiye​ ilçesinde kışları ise Erzincan merkezde yaşayan Ayhan Kalyoncu isimli vatandaş, kümesten aldığı yumurtayı kırınca içinden bir yumurta daha çıktı.

"YUMURTAYI KIRDIĞIMDA İNANAMADIM"

Kalyoncu yumurtadan yumurta çıkma hadisesini şöyle anlattı:

“Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye’den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum. Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı, ben de alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay."