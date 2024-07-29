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Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:15

Erzincan’da iki otomobilin karıştığı feci kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Erzincan'da Çağlayan yolu Yalınca köyü civarında meydana gelen kazada; M.Ş. kontrolündeki otomobil ile Y.Ç., yönetimindeki otomobil çarpıştı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Feci Kazada bir otomobilde bulunan 80 yaşındaki Nedime Çubuk hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Y.Ç., ise ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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