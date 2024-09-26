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Erzincan'da kahreden kaza! Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
26 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:57

Erzincan'da seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Feci kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Erzincan​'da bugün öğle saatlerinde korkunç bir trafik kazası​ meydana geldi. Hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı feci kazanın ardından ortalık adeta kan gölüne döndü.

Kaza Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye​ ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Ramazan Ceylan idaresindeki plakalı Fiat Doblo marka otomobil, yol kenarında duran Yusuf Torçul yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

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FECİ KAZADA 3 KİŞİ CAN VERDİ

Bölgedekilerin ihbarı üzerinde bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Ceylan (44) ve Semiha Ceylan (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Melike Ceylan ise kaldırıldığı hastanede can verdi.

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2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan  Ahmet Enes Ceylan ile Huri Elif Ceylan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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