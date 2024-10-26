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Erzincan'da kahreden kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda ölü var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:12

Erzincan'dan sabah saatlerinde 2 otomobil feci şekilde çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan​'ın Refahiye​ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Hanifi A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki Kahramanmaraş plakalı otomobille çarpıştı.

Erzincan'da kahreden kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erzincan'da kahreden kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda ölü var - 2. Resim

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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