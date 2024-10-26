Erzincan'da kahreden kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Çok sayıda ölü var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:12
Erzincan'dan sabah saatlerinde 2 otomobil feci şekilde çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Hanifi A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki Kahramanmaraş plakalı otomobille çarpıştı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ
Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı