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Erzincan'da kargalar soğuktan dondu! Ağaçta asılı kalan hayvanlar herkesi şoke etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:40
Erzincan&#039;da kargalar soğuktan dondu! Ağaçta asılı kalan hayvanlar herkesi şoke etti

Yurdun doğusunda soğuk havalar etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışının neredeyse hiç durmadığı Erzincan'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Soğuktan donan kargalar ağaçta asılı kaldı.

Türkiye'nin doğu ve iç kısımlarında dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye arttırmaya başladı. Birçok köy yolunun kapandığı illerde don ve çığ uyarıları peş peşe geldi. Erzincan'da kaydedilen görüntü ise kentteki hava sıcaklıklarının ne denli düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Erzincan'da kargalar soğuktan dondu! Ağaçta asılı kalan hayvanlar herkesi şoke etti - 1. Resim

KARGALAR AĞAÇTA DONDU 

Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan’da donmuş halde bulundu. Mercan Beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında telef olan kargaların donmuş hali kameraya yansıdı. Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında don şeklinde telef olup yere düşen kargaları görünce şaşırdı. Donmak üzere olan bir karga da bulunduğu yerden alınarak kalorifer peteğiyle ısıtıldı ve kendisine gelmesi sağlandı.

Arif Kıranlıoglu, “Mercan’da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş. Telef olmuşlar. Ağaçta donmuşlar görülüyor. Telef olanlar yere düşmüş” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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