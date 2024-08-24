Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

24 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:50

Erzincan - Sivas karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Tır ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Korkunç kazayla ilgili soruşturma sürüyor.