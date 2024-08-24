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Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:50

Erzincan’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin durumu ise ağır...

Erzincan - Sivas karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Tır ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 1. Resim

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Korkunç kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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