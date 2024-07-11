Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı var

11 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:57

Erzincan'da bu sabah korkunç bir kaza meydana geldi. Yoldan çıkan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hüseyin U. yönetimindeki 36 ABE 961 plakalı minibüs, Erzincan-Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.