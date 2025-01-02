Erzincan'da şoke eden görüntüler! Her şey buz tuttu

02 Ocak 2025 08:54 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:05

Hava sıcaklıklarının düştükçe düştüğü Erzincan'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15'e kadar düştüğü kentte şelaleler bile dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Dondurucu soğukların hakim olduğu Erzincan​'da ise hayat durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 15'lere kadar düştüğü kentte Girlevik Şelalesi de dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI GELDİ

Bölge de yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.