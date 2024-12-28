Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

28 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:05

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 40 kişinin olduğu yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana gelen feci kazada bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans​, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 40 kişinin olduğu yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor. İlgili Haberler Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesine ulaştı Narin Güran cinayeti davasında üçüncü gün!