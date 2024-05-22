Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Erzincan'da 'yüzen adalar' görenleri şaşırtıyor: Hareket ediyorlar

Erzincan'da 'yüzen adalar' görenleri şaşırtıyor: Hareket ediyorlar

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 09:14 - Güncelleme : 22 May 2024 09:16
Erzincan&#039;da &#039;yüzen adalar&#039; görenleri şaşırtıyor: Hareket ediyorlar

Erzincan merkeze bağlı Ahmetli köyünde 18 yıl önce tespit edilen yüzün adalar görüntüsüyle büyülüyor.

Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, halkın ilgisini çekiyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.Erzincan'da yüzün adalar görenleri şaşırtıyor: Hareket ediyorlar - 1. Resim

HAREKET EDİYORLAR 

Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor.

Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...