Erzincan'da 'yüzen adalar' görenleri şaşırtıyor: Hareket ediyorlar
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 09:14 - Güncelleme : 22 May 2024 09:16
Erzincan merkeze bağlı Ahmetli köyünde 18 yıl önce tespit edilen yüzün adalar görüntüsüyle büyülüyor.
Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, halkın ilgisini çekiyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.
HAREKET EDİYORLAR
Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor.
Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı