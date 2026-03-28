Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesinde engelli aracı almak amacıyla ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin hastanede görev yapan doktorlar ve bazı sağlık çalışanları ile birlikte hareket ederek sahte rapor düzenledikleri ve bu şekilde çok sayıda araç temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erzurum Şehir Hastanesi'nde skandal! ÖTV muafiyeti için sahte rapor düzenleyen şebeke çökertildi Erzurum'da engelli aracı almak amacıyla ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen şüphelilerin, hastane doktorları ve sağlık çalışanlarıyla işbirliği yaparak sahte rapor düzenlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanarak 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulduğu bildirildi. Valilik açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 sağlık personelinin gözaltına alındığı, bunlardan 1'inin tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturma neticesinde 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanarak, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 1'i emniyet aşamasında serbest bırakılırken, ifadeleri alınan şüphelilerin 1'i Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliğinden soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Erzurum Şehir Hastanesi'ne operasyon' iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde, gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görevli 3 sağlık personeli gözaltına alınmış, 27 Mart'ta çıkarıldıkları mahkemece 1 sağlık personeli tutuklanmıştır. Süreç, idari ve adli yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."