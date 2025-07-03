Erzurum'da bir deprem daha! AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Erzurum gece yarısı bir kez daha sallandı. Köprüköy ilçesinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

Akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Erzurum'da gece yarısı bir deprem daha meydana geldi.

ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 01.23'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğinin 1,6 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1940538246460494140

AKŞAM SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de de deprem olmuş, depremin 4,1 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı.