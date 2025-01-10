Erzurum'da doğalgaz patlaması! Ev savaş alanına döndü: 2'si çocuk 4 yaralı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:32
Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evde yaşanan gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı