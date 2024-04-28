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28 Nisan 2024 23:43 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 02:10

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

Erzurum'un Narman ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yusuf Koç (65) idaresindeki 25 AA 911 plakalı otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç'un (65) kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan E.K. (47) ile B.K. (49) sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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